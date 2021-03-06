نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع نور الشريف في فيلم الوحل

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها في فيلم "الوحل" مع الراحل نور الشريف الذي طرح عام 1987، وذلك بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو: "الوحل":"قصة فتحي ابو الفضل سيناريو وحوار مصطفى محرم، واخراج علي عبد الخالق مشاهد الإدمان من اصعب الأدوار التي أديتها في الفيلم و نلت بسبب التفوق بها على استحسان الجمهور والإشادة من النقاد و بجوائز خاصة من المهرجانات، مساكم منور بحبكم، سينما_نبيله_عبيد".

واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 الشهر الماضي التى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديدًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وتزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، وصرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.