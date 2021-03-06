صور أحمد مكي يحتفل مع أصدقائه بعد تعافيه من فيروس كورونا

أحمد مكي النجم المصري ظهر لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا والتي تم الكشف عنها في الشهر الماضي أثناء تصويره لمسلسل "الاختيار2" مع الفنان كريم عبد العزيز.

أول ظهور لأحمد مكي بعد تعافيه من كورونا

أحمد مكي انتشرت له خلال الساعات الماضية أكثر من صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أصدقائه أثناء حضوره إحدى المسابقات الخاصة بالحمام الزاجل والذي تعتبر من الهوايات المعروفة للفنان المصري والذي يشارك فيها بشكل مستمر، وتواجد أحمد مكي مع العديد من أصدقائه في ظهور يعتبر هو الأول له بعد تعافيه من فيروس كورونا والذي أعلن عن إصابته به في شهر فبراير الماضي، وظهر أحمد مكي في الصور وهو في حالة صحية جيدة مما يشير لتعافيه بشكل كامل من الفيروس.

أحمد مكي يصاب بكورونا أثناء تصوير مسلسل "الاختيار 2"

أحمد مكي من النجوم الذين اشتهروا بعشقهم لتربية الحمام الزاجل حيث لديه سلاسل مختلفة من هذه النوعية من الحمام ويشارك به في العديد من المسابقات، وحرص أحمد مكي في السنوات الماضية خلال تواجده في أكثر من برنامج أن يتحدث عن هذه الهواية، كما كشف عنها كذلك في أكثر من أغنية قدمها في السنوات الماضية، وكان الفنان أحمد مكي قد تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في 21 فبراير الماضي، وذلك أثناء تصويره مسلسل "الاختيار 2" والذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم عبدالعزيز ومقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويتعاون أحمد مكي كذلك في بطولة المسلسل مع كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، ومحمد فراج، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

أحمد مكي يعود للدراما بعد غياب 4 سنوات

أحمد مكي قد غاب عن الدراما أكثر من 4 سنوات لم يشارك خلالها في أي عمل سوى مسرحية "حزلقوم" التي عرضت لأول مرة في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير 2020، وحققت نجاحا كبيرا أشاد به قطاعا واسعا من الجمهور في وقت تردد فيه عودة عروض المسرحية من جديد في صيف 2021، وشارك في بطولة مسرحية "حزلقوم" كل من الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، وسليمان عيد، ويحيى محمود، والعمل من تأليف حسين المهدي، ومحمد جلال، وضياء محمد، أحمد شيكو وإخراج كريم سامي.

يذكر أن آخر عمل شارك في بطولته الفنان أحمد مكي كان مسلسل "خلصانة بشياكة" والذي عرض في شهر رمضان 2017، بمشاركة كل من الفنان هشام ماجد، وشيكو، ودينا الشربيني.