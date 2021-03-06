هدية مفاجئة من عمرو دياب لمؤلف مسلسل دينا الشربيني تجدد التساؤلات حول عودتهما معا بعد الانفصال

موجة من الجدل أثيرت بشأن الهدية التي قدمها الفنان عمرو دياب، للكاتب محمد سليمان عبد المالك مؤلف مسلسل "قصر النيل" الذي تشارك الفنانة دينا الشربيني في بطولته ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

عمرو دياب يهدي مؤلف مسلسل دينا الشربيني عطره الجديد

محمد سليمان عبد المالك المؤلف والسيناريست المصري نشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورة من الهدية التي قدمها له الفنان عمرو دياب وهي عبارة عن عطره الجديد والذي تم الكشف عنه في الفترة الأخيرة من خلال إعلان شارك في بطولته عمرو دياب، مؤلف مسلسل "قصر النيل" الذي تشارك فيه الفنانة دينا الشربيني أوضح أن الهدية التي قدمت له من الهضبة تعتبر من الهدايا الأولى التي يرسلها لأصدقائه فكتب المؤلف المصري تعليقا على الصورة قال فيه: " واحدة من الأوائل ، شكرا يا هضبة".

تساؤلات حول عودة عمرو دياب لدينا الشربيني

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الصورة أثارت موجة من الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا أنها أعادت من جديدة التساؤلات حول علاقة الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد انفصالهما في الفترة الأخيرة والحديث عن محاولات الصلح بينهما، حيث اعتبر البعض أن هدية الهضبة لكاتب مسلسل دينا الشربيني الجديد قد تكون بادرة للتصالح بين الثنائي، في وقت اعتبر البعض الآخر أنها مجرد هدية من صديق لصديقه ومن الصعب التكهن بسبب إرسال عمرو دياب للهدية في ذلك الوقت أو نشر المؤلف محمد سليمان عبدالمالك للهدية التي قدمت له من عمرو دياب.

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" المقرر عرضه في رمضان القادم، بصحبة كل من ميريت عمر الحريري، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وريهام عبدالغفور والعمل من إخراج خالد مرعي.

تفاصيل أزمة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

التساؤلات حول علاقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني قد أثيرت خلال الشهور الماضية بسبب عدم ظهور الثنائي معا في العديد من المناسبات حيث اعتاد الثنائي على التواجد معا في حفلات النجم المصري، لكن انتشرت بعض الأخبار عن حدوث انفصال بين النجمين وتصاعدت مع ظهور كل من عمرو دياب ودينا الشربيني في احتفالات رأس السنة الماضية كل منهما منفردا، بينما أجابت دينا الشربيني في تصريحات لها ببرنامج "بصراحة مع" مع الفنان عمرو يوسف عن رأيها في الزواج، قالت إن الناس تتعامل مع الزواج كأنه نهاية العلاقة وليس بدايتها، ولا توجد فترة كافية للتعارف، ويحدث في تلك الفترة تصرفات لا تدل على طبيعة الشخصية، ولكن المشاكل الحقيقية تبدأ بعدما يكتشفان بعضهما ويعيشان معاً.

عمرو دياب رد أيضا على تصريحات دينا الشربيني عن طريق بعض التصرفات والتي كان من بينها ظهوره مع ابنائه أثناء حفله الأخير في الإمارات العربية المتحدة في إشارة منه إلى مدى قوة علاقته بأبنائه واستقرار حياته الأسرية.