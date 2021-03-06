أول ظهور لحلا شيحة ومعز مسعود مع أبنائهما بعد الزواج.. بالصور

حلا شيحة وزوجها معز مسعود شاركا الجمهور بأولى لحظاتهما العائلية بعد الزواج، ونشرا صورة لهما مع أبنائهما في أول ظهور لهما أيضاً معاً بعد زواج والديهما.

أول ظهور لأبناء معز مسعود

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها على انستقرام اليوم، شاركت بها الجمهور للحظة عائلية مميزة لها مع زوجها معز مسعود، وظهرت في الصور برفقة أبنائها وكذلك أبناء زوجها معز مسعود، وعلقت على الصورة قائلة:" الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا و لكم ولادنا جميعاً"، ولاقت الصور تفاعل كبير من الجمهور لكونها الصورة الأولى لها مع زوجها بعد إتمام زواجهما وكذلك الظهور الأول لهما مع أبنائهما معاً.

حلا شيحة ومعز مسعود في أول ظهور عائلي بعد الزواج

وتفاعل الجمهور أيضاً مع ظهور أبناء معز مسعود لأول مرة، حيث يحرص الداعية على إخفاء صور أبنائه وعدم نشر صور لهما على مواقع التواصل، وكان أول ظهور لابنه الأكبر في حفل زفافه على حلا شيحة، والذي كان حاضراً برفقته، قبل أن ينشر صورة له مع ابنه الأصغر أيضاً في تجمع عائلي له مع زوجته حلا شيحة وأبنائها، والذين يظهروا أيضاً للمرة الأولى بعد زواج والدتهم، وبعد غيابهم عن حفل زواجها مؤخراً.

حلا شيحة ومعز مسعود يخطفان الأنظار

وغاب الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود عن الظهور على مواقع التواصل منذ إعلان زواجهما المفاجيء في بداية شهر فبراير الماضي، واحتفلا بزواجهما في أجواء عائلية ونشرا صور عقد القران، ووجهت حلا شيحة رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت:"لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".

وفرض الثنائي معز مسعود وحلا شيحة السرية الشديدة على علاقتهما، وكذلك حفل زواجهما، حيث تجاهل الثنائي شائعات ارتباطهما ولم يعلقا على ضجة خطبتهما العام الماضي، إلى أن تبادلا الرسائل على انستقرام ديسمبر الماضي، قبل فترة قليلة من عقد قرانهما المفاجيء، والذي تم في أجواء أسرية فقط، ولم يحضره أي من أصدقاء وزملاء حلا شيحة أو شقيقتها هنا شيحة وكذلك معز مسعود، ولم يتداول أي فيديوهات من حفل عقد القران، الذي اكتفت حلا بنشر صوراً منه على انستقرام.