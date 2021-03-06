في يوم المرأة العالمي.. نجمات تحديّن تجارب قاسية وواصلن مسيرتهن الفنية

مع اقتراب مناسبة يوم المرأة العالمي نلقي الضوء على أبرز النجمات اللواتي خضن تجارب قاسية في مشوار حياتهن الا أنهن استطعن مواصلة مسيرتهن الفنية بكل تحدي وعزم وإرادة من دون أن تُقيدهن هذه التجارب المريرة أو تأسرهن بتداعياتها، فتابعن من بعدها نشاطاتهن الفنية متجاوزين كل الصعوبات التي مررن بها، ليشكلن بالتالي النماذج القوية والملهمة للمرأة العربية.

اليكم بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي سيحل علينا في 8 مارس الجاري، أبرز النجمات اللواتي تحديّنا اصعب التجارب القاسية وواصلن مسيرتهن الفنية:

اليسا واصابتها بالسرطان

النجمة إليسا صدمت الجميع قبل أعوام قليلة بإصابتها بمرض سرطان الثدي ورحلة علاجها القاسية معه والتي استمرت لحوالي عام كامل مع ما عانته من آلام نفسية وجسدية وفقدانها المؤقت للذاكرة، لكنها رغم ذلك وحتى في فترة مرضها، حاولت أن تكون المرأة القوية حيث تابعت نشاطاتها الفنية اثناء فترة تلقيها العلاج في محاولة منها لعدم التقيد بتداعيات المرض الجسدية والنفسية، إلى ان خرجت منتصرة من تجربتها هذه واستثمرتها بهدف بث التوعية والأمل في جميع نفوس النساء، ووجهت رسالة لكل النساء لكي يكن أقوياء ويتحدين جميع ظروفهن الصعبة، ويتابعن حياتهن بنشاط وأمل وحيوية أكبر، لتكون بالتالي النموذج الملهم للنساء بتجربتها الألمية هذه.

وجسدت اليسا رحلته مع السرطان بكليب "الى كل اللي بحبوني" ليكون بمثابة رسالة تفاؤل وقوة لكل النساء في تحدي المرض.

دينا الشربيني وتجربة سجنها

الفنانة دينا الشربيني كادت أن تخسر مستقبلها المهني بعد حبسها قبل سنوات في قضية تعاطي الممنوعات حيث امضت حوالي عام كامل حبيسة السجن، لكنها استطاعت تجاوز أزمتها سريعا بعد أشهر قليلة من خروجها السجن، وبدأت بنشاطات فنية مكثفة في الأعوام التي تلت ذلك متخطية بكل قوة وتحدى ما عانته من ظروف مريرة، لتصبح من احدى نجمات الدراما في موسم رمضان، الى جانب بكونها استطاعت ان تخطف قلب النجم عمرو دياب قبل ان ينفصلا مؤخراً.

نانسي عجرم وحادثة اقتحام منزلها

النجمة اللبنانية نانسي عجرم وقعت عام 2020 بأزمة صعبة جداً بسبب حادثة اقتحام منزلها وما نتج عنها من اطلاق زوجها فادي الهاشم النار على المقتحم ليرديه قتيلاً، فأثارت القضية الرأي العام والجدل الواسع بين روايتين متضاربتين من قبل النجمة وزوجها من ناحية، ورواية أهل القتيل من جهة ثانية، وصولاً الى اصدار الحكم في شهر اكتوبر الماضي 2020 بعدم معاقبة زوج نانسي بكونه كان في حالة دفاع عن النفس.

نانسي عجرم وخلال تلك الفترة قامت بعقد مؤتمر صحافي لإيضاح ملابسات ما جرى للرأي العام، وبعدها بأسابيع حاولت الخروج من أزمتها هذه والعودة الى نشاطاتها الفنية تدريجياً لتستطيع بكل قوة وعزم ان تخرج من محنتها الصعبة ووتتابع حياتها الفنية بشكل معتاد.

ميريام فارس وتجربة مرضها

عام 2019 مرت النجمة ميريام فارس بتجربة صحية صعبة جدا حيث أصيبت بمرض نادر لم تكشف تفاصيله، ما اضطرها الى الاعتذار والغاء حفلاتها لأشهر حيث كانت تتلقى العلاج بدعم من عائلتها وخضعت لعملية جراحية، لكنها عادت بعد ذلك بقوة ونشاط أكبر عقب التغلب على ازمتها الصحية، واطلقت حينها فيديو كليبها "قومي ارقصي يا بنية" الذي بث التفاؤل والحماس في نفوس محبيها، لتكمل ميريام مشوارها الفني بمزيد من النشاطات، كما أنها انجبت العام الماضي طفلها الثاني.

عايدة رياض واصابتها بالسرطان

الفنانة القديرة عايدة رياض لم يكن حالها أفضل من زميلاتها، فهي عانت من تجربتين قاسيتين جداً، إحداها دخولها للسجن بسبب اتهامها "بتزوير عملة" ظلماً كما قالت في احد تصريحاتها، والثانية بعد مرورها بأزمة صحية أليمة حيث اصيبت بمرض السرطان وخاضت رحلة علاج طويلة معه وقاومت حتى انتصرت عليه، لتعاود بعدها مشوارها الفني متجاوزة كل الصعاب التي مرت بها.