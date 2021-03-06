إصابة غادة عادل بفيروس كورونا وهذه تفاصيل حالتها

غادة عادل انضمت إلى قائمة النحوم المصابين بفيروس كورونا، بعدما أكدت اليوم خبر إصابتها بالفيروس، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية في العزل المنزلي.

إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

وتداول الجمهور خبر إصابة الفنانة غادة عادل اليوم على مواقع التواصل، وهو ما أقلقهم على حالتها الصحية، خاصة إنها لم تعلق على حساباتها على أخبار إصابتها، قبل أن تؤكد في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" خبر إصابتها، وكشفت عن إصابتها بالفيروس منذ أيام، وتخضع للعزل المنزلي وتتلقى العلاج، وتنتظر إجراء مسحة جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالتها الصحية.

تفاصيل حالة غادة عادل الصحية

وطمأنت غادة عادل الجمهور على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت إنها متواجدة بالمنزل وتتلقى العلاج وحالتها مستقرة، وذلك بعد مواجهتها لشائعات إصابتها بفيروس كورونا في الشهور الماضية والتي نفتها غادة عادل وقتها، قبل أن تعلن اليوم إصابتها بالفيروس، وذلك في الوقت الذي تصور به أحدث أعمالها الفنية في فيلم "أهل الكهف"، والذي يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم مثل خالد النبوي ومحمود حميدة ومحمد فراج ومحمد ممدوح وغيرهم.

أعمال غادة عادل في 2021

وتنتظر غادة عادل في 2021 عرض عدة أعمال فنية لها، وعلى رأسها فيلم "أهل الكهف"، بالإضافة إلى فيلم "قمر 14"، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وكذلك مسلسل بعنوان "بين السما والأرض" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد آخر أعمالها في فيلم "الخطة العايمة" مع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، والذي عرض في السينمات في بداية العام الجاري.

وكانت غادة عادل قد نفت مؤخراً الشائعات حول ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، ونشرت صورتها معه على انستقرام ووجهت رسالة للجمهور وقالت:"حسن شاكوش فنان محترم و لقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك، ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله"، وهاجمت بسببه مروجي شائعات ارتباطها، بعد فترة من انفصالها من زوجها ووالد أبنائها المخرج مجدي الهواري.