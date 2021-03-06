5 أفلام حققت إيرادات 530 ألفا أمس

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة فى 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين".

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوي، لـ"دوت الخليج"، إن دور العرض يعرض بها 5 افلام حققت أمس إيرادات بلغت 530 ألفًا و857 جنيها ويعد ذلك أمرا إيجابيا إلى حد ما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وجاء فى المركز الاول فيلم وقفة رجالة بينما جاء فى المركز الثانى قبل الأربعين.

وفيلم "وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.