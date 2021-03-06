انضم الفنان الشاب محمد زكي إلى فريق عمل مسلسل نسل الاغراب مع النجوم أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر أن يعرض رمضان المقبل.
جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، حيث تدور أحداثه حول صراع كبير بين "غفران الغريب" ويجسده أمير كرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا.
وذلك في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.
مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج محمد سامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد زكي ينضم لفريق عمل مسلسل نسل الأغراب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.