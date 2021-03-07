موجز السوشيال ميديا| رسالة غامضة من حكيم.. نسرين طافش ترقص سالسا.. سلمى تتألق في إطلالة جريئة

استعرض موقع دوت الخليج الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

شارك حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس النواب متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حسام غالي في الصورة رفقة محمد هاني لاعب الأهلي وخطيبته في احدث ظهور لهما، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عاصي الحلاني في أحد الأماكن العامة رفقة زوجته كوليت بولس وابنهما الوليد بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدا لها، وهي ترقص "السالسا"، من خلال حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

المقطع المصور الذي شاركته نسرين طافش، مع متابعيها، ارتدت خلاله بنطلونا وتوب من اللون الأسود، وصندلا له كعب عال مفتوح ذهبي.

شوّقت الفنانة أنغام متابعيها لكليبها الجديد هو نفس الشوق على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أنغام صورة لها وعلقت قائلة: "استنوا كليب اغنية #أنغام #هو_نفس_الشوق بكرة الساعة ٧ مساءً على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب".

شاركت الموديل سلمى الشيمي، التي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت سلمي الشيمي، فى جلسة تصوير جديدة، مرتدية فستان قطيفة كتف وكتف باللون الاسود مطرز، ووضعت تاجا على رأسها، مع المكياج الصارخ والشعر الطويل المنسدل، نالت إعجاب متابعيها

وجه المطرب حكيم رسالة غامضة لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حكيم" صورة له وكتب معلقا: "بقول الرجولة ادب مش طول ولسان واللى شبع من بعد جوع هيفضل طول حياته جعان الراجل الصح حكيم".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ظهر فيه مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، "الأنبا بشارة جودة" أثناء تفقده لرعية كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بمدينة الفكرية .