أحمد صلاح حسني: ذهبت لأطباء نفسيين بسبب الدايرة

قال أحمد صلاح حسنى إن مسلسل الدايرة، صعب وبه تفاصيل كتيرة، مشيرا إلى أنه لكي يقدم شخصية الطبيب النفسي باتقان، ذهبت إلى أطباء نفسيين ليتعرف أكثر على تفاصيل تلك الشخصية وحياتها وكيفية التعامل مع المرضى وغير ذلك.
وأضاف أحمد صلاح حسني، خلال حلول أبطال مسلسل الدايرة ضيوفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس، بدايته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي واهتمامه بالرياضة بشكل عام جعل منه شخصية قوية قادرة على معالجة نفسها بنفسها.
وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.
"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.
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