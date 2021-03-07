رانيا فريد شوقي تنعى سوسن ربيع

نعت رانيا فريد شوقى الفنانة سوسن ربيع، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقي: "البقاء لله الفنانة سوسن ربيع الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

أقرأ ايضا:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل ضربة معلم، وقالت في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي":" استغربت من اختياري لتجسيد شخصية تباهي في مسلسل ضربة معلم ولكنني وافقت على الفور وبحب أؤدي أدوار لا يتوقعها الجمهور ".

وتابعت رانيا فريد شوقي:" قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".

وأكملت رانيا فريد شوقي: "شخصية تباهي تعتبر معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية".

ومن جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم:" كان نرغب في دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم".