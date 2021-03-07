فن ومشاهير

عزيز مرقة يعود لمصر بأولى حفلاته على مسرح الزمالك.. صور

0 نشر
0 تبليغ

خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، وحرص على التعبير عن  حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين.

وقدم وجبة غنائية مطولة بأكثر من 13 أغنية، منها "هي" و"الله غالب" و"يابنت الناس ردي علي"، وفاجأ مرقة الحضور بالغناء باللهجة المصرية عبر تقديمه أغنية حكيم الشهيرة "جاني جاني"، وذلك على طريقته الموسيقية الخاصة،  مفاجأة خفيفة الدم أضفت بروح البهجة على أجواء المسرح وتفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق. 

وتعد الحفلة أول إطلالة له بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات بسبب فيروس كورونا، واختتم الحفل بأشهر أغنياته "يا باي يا باي"، ليسدل الستار على جولة غنية سريعة عاد بها للقاهرة بعد غياب، واستغل تواجده فيها لتحضير مشروعه الغنائي الجديد،  الذي يقدم خلاله عدة أغنيات باللهجة المصرية.http://tempuri.org/tempuri.html

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عزيز مرقة يعود لمصر بأولى حفلاته على مسرح الزمالك.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا