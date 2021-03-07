أحمد صلاح حسني: حرصت على تقديم شخصية جديدة بمسلسل الدايرة

قال الفنان أحمد صلاح حسنى انه عندما جلس مع حسام شوقى المنتج الفني لمسلسل الدايرة اتفقوا على تقديم مسلسل مختلف وشخصية جديدة بعيدة عما قدمه بـ" ختم النمر " ، والفتوة، وهو من اقترح عليه فكرة الدكتور النفسي والذي يعيش داخل مجتمعنا ويعرف الكثير من التفاصيل عن حياتنا.

وأضاف احمد صلاح حسني، خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، ان أحداث المسلسل عندما تسمعها من شخص، تختلف عما تسمعه من شخص اخر، وهذا ما جذبه بقوة وهو للتواجد داخل العمل، واكتشف في النهاية انه لا يوجد احد لم يمر بتجربة من تجارب المسلسل.

وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.

"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى