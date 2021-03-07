قال الفنان أحمد صلاح حسنى انه عندما جلس مع حسام شوقى المنتج الفني لمسلسل الدايرة اتفقوا على تقديم مسلسل مختلف وشخصية جديدة بعيدة عما قدمه بـ" ختم النمر " ، والفتوة، وهو من اقترح عليه فكرة الدكتور النفسي والذي يعيش داخل مجتمعنا ويعرف الكثير من التفاصيل عن حياتنا.
وأضاف احمد صلاح حسني، خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، ان أحداث المسلسل عندما تسمعها من شخص، تختلف عما تسمعه من شخص اخر، وهذا ما جذبه بقوة وهو للتواجد داخل العمل، واكتشف في النهاية انه لا يوجد احد لم يمر بتجربة من تجارب المسلسل.
وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.
"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد صلاح حسني: حرصت على تقديم شخصية جديدة بمسلسل الدايرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.