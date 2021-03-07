فتحي عبد الوهاب ينشر البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني القاهرة كابول

روج فتحى عبد الوهاب لمسلسله الرمضانى القادم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، ب صورة من البوستر الرسمى لمسلسل "القاهرة كابول" برفقة طارق لطفى وخالد الصاوى وحناون مطاوع ونبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

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وكتب معلقا:" رمضان ٢٠٢١".

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.