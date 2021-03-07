فتحي عبد الوهاب ينشر البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني القاهرة كابول

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وكتب معلقا:" رمضان ٢٠٢١".
وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.
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