محمد رمضان يروج لمسلسل موسى: رمضان يجمعنا

روج محمد رمضان لمسلسله الرمضاني "موسى" ونشر صورة جديدة من كواليس العمل، وهو يرتدى الزى الصعيدي. وكتب محمد رمضان معلقا: "موسى رمضان يجمعنا ، ثقة فى الله نجاح". أقرأ ايضا: وطرح محمد رمضان أحدث أغانيه "أنا البطل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه ماسك لشخصية الجوكر الشهيرة. وتمكنت أغنيه" أنا البطل" من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة وذلك عقب طرحها منذ ٤٨ ساعه فقط . الأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسينى.

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