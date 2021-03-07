شوق الفنان رامى جمال متابعيه على السوشيال ميديا بمنشور عن حفلة تجمعه يوم ٤/٢ بالفنان تامر عاشور فى المناره. وكتب معلقا: " من اسعد اللحظات لما يبقى عندى حفله مع صديق عمرى تامر عاشور يوم ٤/٢ فى المناره هستناكم ان شاءالله، كل المعلومات عن التيكت قريبا جدا". اقرا ايضا: وحققت اغنية رامي جمال الجديدة نجاح كبير جدًا واحتلت التريند فور طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي جمال يعلن عن حفل يجمعه بـ تامر عاشور الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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