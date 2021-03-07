أخبار الفن.. عزيز مرقة يعود إلى مصر.. رانيا فريد شوقي تنعي سوسن ربيع.. محمد هنيدي يسترجع ذكرياته الفنية

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
عزيز مرقة يعود لمصر بأولى حفلاته على مسرح الزمالك.. صور
خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، وحرص على التعبير عن حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين.
رانيا فريد شوقي تنعى سوسن ربيع
نعت رانيا فريد شوقى الفنانة سوسن ربيع، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
أحمد صلاح حسني: ذهبت لأطباء نفسيين بسبب الدايرة
قال أحمد صلاح حسنى إن مسلسل الدايرة، صعب وبه تفاصيل كتيرة، مشيرا إلى أنه لكي يقدم شخصية الطبيب النفسي باتقان، ذهبت إلى أطباء نفسيين ليتعرف أكثر على تفاصيل تلك الشخصية وحياتها وكيفية التعامل مع المرضى وغير ذلك.
إسلام جمال: تامر حسني أخويا الكبير ووقف بجانبي في بداياتي
قال الفنان إسلام جمال إنه لم يخف من عرض مسلسل اللعبة أثناء ذروة كوفيد ١٩، موضحا أن المشكلة الحقيقية كانت أثناء التصوير
محمد هنيدى يسترجع ذكرياته بفيديو من فيلم يوم ملوش لازمة
يحدث الفنان محمد هنيدى حالة من التفاعل كبيرة على السوشيال ميديا خاصة ويتفاعل كثيرا مع متابعيه فى التعليقات والمنشورات، حيث نشر اليوم فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل فيسبوك من فيلمه "يوم ملوش لازمة
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