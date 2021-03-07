رحاب الجمل تشوق متابعيها ببوستر المسلسل الرمضاني وكل ما نفترق

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ووضعت رحاب الجمل صورة لبوستر مسلسلها الرمضاني "وكل مانفترق" وتظهر الفنانة ريهام حجاج فى الصورة.

وكتبت معلقة: "بسم الله توكلنا على الله باذنك يارب اكتبلنا النجاح".

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المسلسل بطولة ريهام حجاج ويشاركها في البطولة العديد من الفنانين، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى ورحاب الجمل ، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.

ويعتبر مسلسل "كل مانفترق" استكمالا لمشوار مسلسلات ريهام حجاج التي تشارك بها في السباق الرمضاني بعد أن أثبتت جدارتها بالمشاركة بأدوارالبطولة المطلقة العام الماضى بتقديم مسلسل "لما كنا صغيرين" ، واستطاع المسلسل المنافسة بقوة مع العديد من مسلسلات كبار النجوم في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد ريهام حجاج جدارتها بتقديم البطولة المطلقة، حيث حصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.