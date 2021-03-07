سامي مغاوري عن استقالته من نقابة المهن التمثيلية: اكتشف انفلات في الوسط الفني

كشف الفنان سامي مغاوري عن الاسباب الحقيقة وراء استقالته من نقابة المهن التمثيلية، قائلا انه اكتشف ان هناك انفلات في الوسط الفني، وتنظيم المهنة، واكد انه متعاطف جدا مع اعضاء النقابة الجالسين في المنزل، وطالب بسرعة وجود حل لمشاكلهم.

واكد سامي مغاوري خلال ندوته بموقع دوت الخليج، ان الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لم يتواصل معه بعد الاستقالة، لانشغاله بالعديد من المهام.

وكان قد كشف الفنان سامي مغاوري عن بعض الكواليس المضحكة للفنان محمد ثروت خلال تصويرهم مسلسل اللعبة2.

وقال خلال استضافته بموقع دوت الخليج أن الفنان محمد ثروت كان له العديد من المواقف المضحكة فى اللوكيشين، وحكى إحداها قائلا إنه أثناء تصويرهم بمدينة مصر الجديدة ركب محمد ثروت ميكروباص وبدأ ينادي في الشارع "لوكيشن"، مما جعل كل الموجودين بالشارع يلتفتوا إليهم ويضحكوا.

وحل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "دوت الخليج" واحتفل بنجاح آخر أعماله الفنية "اللعبة 2"، كما كشف لنا تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، واغرب المواقف التي تعرض لها في حياته.

كما كشف عن أسباب استقالته من نقابة المهن التمثيلية، وسبب اعتذاره عن فيلم ماما حامل، وحقيقة وجود جزء ثالث من اللعبة.

وكان سامى مغاورى، قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها.

وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية دوت الخليج، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا".

وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .

وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال.