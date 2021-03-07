بالفيديو.. مي العيدان تكشف كيف نجت من موت محقق في العناية المركزة

روت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل إنقاذها من الموت وهي داخل العناية المركزة على يد طبيب كويتي يدعى محمد بهزان، موضحة أنها كانت تعالج على يد 4 أطباء الا ان هذا الطبيب أنقذ حياتها.

وكانت مي العيدان، قد تعرضت للإصابة بفيروس في الدم جعلها في حالة صحية حرجة وتسببت في نقص الأكسجين في الدم وكادت تتعرض للموت لولا وضعها على 3 أجهزة أكسجين.

وأوضحت مي العيدان، أنها تعرضت لآلام عدة اضطرت معها أن تدخل للعناية المركزة ونقص وزنها من 51 كيلو حتى 43 كيلو منوهة بأن الطبيب أكد لها أنها ستخرج بعد عدة أيام بشكل جيد.

وأردفت ”العيدان“، أنها إن لم تدخل العناية المركزة وقتها كانت ستصاب بأنيميا حادة ثم تكسر في الدم والتعرض للوفاة، مضيفًة هو كان داعم شعوري قالي ما تبين تطلعين وتتكلمين في التلفزيون والدكاترة فاشلين.

جاء ذلك في معرض حديث مي العيدان، عن الوافدين من خلال برنامجها كشف حساب على قناة سكوب الكويتية مشيرًة إلى أن من أنقذ حياتها طبيب كويتي بعدما كان يشرف على حالتها الصحية 4 أطباء وافدين.