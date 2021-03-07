نجلاء بدر تقلق الجمهور بعد معاناتها مع أعراض كورونا:"حرب لا تنتهي مع الجسد"

نجلاء بدر أقلقت الجمهور اليوم بعدما كشفت عن معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، ونشرت تطورات حالتها الصحية على حسابها بفيسبوك، بعد أيام من إصابتها بالفيروس.

نجلاء بدر تكشف تطورات حالتها الصحية

وأقلقت نجلاء بدر الجمهور بعدما كشفت تطورات حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا، وعبرت عن معاناتها بسبب أعراض فيروس كورونا، وهو ما أثار قلق الجمهور عليها، وقالت في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك:" أعراض فيروس كورونا لا تعد ولا تحصى.. من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه الأرض، ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك، وغبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك ولا يعرف التمييز.. هو ده اللي يتقال عليه دحلاب، اوعى تديله الأمان لأنه غدار.. حرب لا تنتهي مع الجسد وياغالب يا مغلوب.. وربنا يستر، ربنا يلطف بينا جميعا".

نجلاء بدر تشكو أعراض فيروس كورونا

وأقلقت الفنانة نجلاء بدر الجمهور بسبب حديثها عن معاناتها مع فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابتها، ونشرت منذ أيام تدوينة شكت بها من زيادة أعراض فيروس كورونا، وقالت نجلاء بدر في تدوينتها:" سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء.. شكراً بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة والاهتمام والحب والدعاء.. ربنا يحفظنا جميعاً".

وتلقت نجلاء بدر عشرات الرسائل من جمهورها وزملائها لدعمها والدعاء لها بالشفاء بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وتوقفت نجلاء بدر عن تصوير أعمالها الفنية في الفترة الحالية بسبب تواجدها في العزل المنزلي، وأبرزها مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة وأحمد السقا، وكذلك مسلسل "بين السما والأرض" مع هاني سلامة ويسرا اللوزي وغيرهم.

إصابات النجوم بفيروس كورونا

وانضم عدد من الفانين إلى نجلاء بدر مؤخراً، وأعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، وأحدثهم الفنانة غادة عادل والتي كشفت إصابتها اليوم، بالإضافة إلى الفنان توفيق عبد الحميد والذي كشف إصابته الاسبوع الماضي، في حين أعلن الفنان أحمد مكي شفائه من الفيروس وعاد لاستكمال تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2".