هل خدعت دنيا بطمة الجمهور بإعلان براءتها قبل الحكم النهائي في قضيتها؟

دنيا بطمة أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد إعلان براءتها بشكل مفاجيء في مؤتمر صحفي، كشفت به عن أدلة برائتها وعن حصولها على البراءة في قضية "حمزة مون بيبي" أو فضح المشاهير، قبل ان يتهمها البعض بالتسرع في إعلان البراءة.

دنيا بطمة تثير الجدل بسبب احتفالها المبكر ببراءتها

وتفرغت الفنانة المغربية دنيا بطمة في الفترة الأخيرة للاحتفال ببراءتها في قضية "فضح المشاهير" بالمغرب، ونشرت عدة فيديوهات وصور لها مع أصدقائها في الفترة الأخيرة أثناء الاحتفال ببراءتها في القضية، ولكنها أثارت الجدل أيضاً بسبب طريقتها في الاحتفال، واتهام البعض لها بالمبالغة والتسرع في إعلان البراءة قبل انتهاء القضية تماماً.

هل خدعت دنيا بطمة الجمهور في قضيتها؟

وواجهت دنيا بطمة عدة اتهامات في الفترة الأخيرة بخداع الجمهور في القضية، وكشفت عدة مصادر ومحامين عن عدم انتهاء القضية من الأساس، وأن دنيا بطمة مازالت تنتظر حكم محكمة النقض في الحكم بحبسها لمدة عام وكذلك شقيقتها ابتسام، خاصة أن دنيا بطمة لم تتتطرق في المؤتمر الصحفي إلى محكمة النقض أو مصير القضية، ولم تتحدث في التفاصيل القانونية، واكتفت باستعراض أدلة برائتها من دفاتر حكم المحكمة الابتدائية والذي كانت قد حصلت بحكم بالبراءة وقتها قبل أن حكم الحبس من محكمة الاستئناف.

الجمهور يشكك في براءة دنيا بطمة

وتعرضت دنيا بطمة لانتقادات بسبب عدم كشفها حقيقة وضعها القانوني في القضية، خاصة لعدم صدور أحكام قضائية نهائية بها، وهو ما يجعل القضية مازالت مستمرة، والتي كانت آخر أحكامها الحبس لمدة عام لدنيا بطمة وشقيقتها في قضية "حمزة مون بيبي"، وأقدمت دنيا بطمة على تقديم طعن بالحكم في محكمة النقض، في القضية التي تتواجد بسببها شقيقتها ابتسام في السجن منذ العام الماضي، وكشف محاميها عن استعدادها لمغادرته في منتصف هذا الشهر.

وكانت دنيا بطمة قد علقت مؤخراً على برائتها والمؤتمر الذي نظمته وقالت:"مؤتمر صحفي كان عبارة عن مرآة تعكس الحقيقة التي لطالما انتظرها الرأي العام، شكرا للاستاذ والهرم النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي وقف وقفة الابطال بهذا الملف قام بترجمة الحقيقة و تفسيره بدقة لحكم المحكة والتي حكمت ببراءة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة من تسيير الحساب لعدم توفير اي أدلة تثبت ذلك، وعدم توفرنا على القن السري للولوج الى الحساب وكذلك بعدم مؤاخذتنا بتهم ثقيلة وهي اساس هذا الملف، تم تظليل الرأي العام لمدة طويلة وكان السكوت رفيق دربي طيلة هذه الايام الى ان جاء يوم لكشف الحقيقة، ومن كانت له يد في الكذب على الشعب المغربي العظيم الكذب حبله قصير ولكم الله فالله خير وكيل..بحكم من المحكمة انا وشقيقتي صدر في حقنا حكم البراءة من تسيير الحساب...انتهى.. وأخيرا لن أقول سوى الله يبعد عنا وعنكم شر الخلق".