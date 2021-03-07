ياسين أحمد السقا يهنئ شقيقته بعيد ميلادها.. شاهد

حرص ياسين أحمد السقا على تهنئة شقيقته بعيد ميلادها ونشر عدة صورة لهم عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وكتب ياسين أحمد السقا: "كل سنة وانتي طيبة يا اختي الجميلة".

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وقررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الاعمال السينمائية.

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.