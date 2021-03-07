نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة له برفقة نجله تيام وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق مصطفى قمر على الصورة قائلا:"مفاجأة ...تيموووووووو منور في فارس بلا جواز من ضيوف المسلسل حبيبي ياتيمو الحلقتين بتوعك عسل استنوه في رمضان باذن الله"
ويجسد مصطفى قمر في المسلسل الذي يعود به للشاشة بعد ١٠ سنوات شخصية شاب صاحب منتجع سياحي ويرفض الارتباط والزواج ولكن يجبر علي الزواج والاختيار من بين عدد من الجميلات خلال مده زمنية محددة ما يجعله يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية وتصدي لإنتاج " فارس بلا جواز " المنتجين رانيا الجيد و عصام كفافي في اول اعمال شركتي تياترو و one.
ويشارك في بطولة فارس بلا جواز حشد من النجوم من بينهم طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين
ويزين حلقات المسلسل مشاركة النجوم بيومي فؤاد و صلاح عبد الله و اوس اوس.
ويلتقي مصطفى قمر بـ ٢٠ نجمة خلال أحداث المسلسل ." فارس بلا جواز " من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى قمر لمتابعيه عن نجله تيام: استنوه في فارس بلا جواز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.