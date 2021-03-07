55 مليون دولار.. نتفليكس تفوز بشراء حقوق فيلم كريستيان بيل الجديد The Pale Blue Eye

أغلقت منصة نتفليكس الأمريكية، صفقة كبيرة في سوق الأفلام الأوروبية، بشراء الحقوق العالمية لفيلم الرعب المنتظر للممثل البريطاني الشهير كريستيان بيل بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

يعود بيل الحائز على أوسكار أفضل ممثل مساعد، للعمل في هذا الفيلم مع المخرج سكوت كوبر بعدما قدما سويا من قبل ثلاثة أفلام، كان آخرها Hostiles عام 2017.

سيطرت أنباء استحواذ نتفليكس على حقوق التوزيع العالمية لـ The Pale Blue Eye، على مواقع الفن الأجنبية، وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون دولار فيما ينتمي العمل لفئة أفلام الرعب.

تغلبت نتفليكس على باقي المنافسات في مجال البث الإلكتروني بعد صراع قوي وتهافت من باقي المنصات للحصول على حقوق عرض الفيلم وتوزيعه.

تدور أحداث الفيلم الذي يحاول المخرج سكوت كوبر تقديمه منذ حوالي 10 أعوام، حول تحقيق في سلسلة من جرائم القتل التي وقعت عام 1830 في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وسيلعب بيل دور المحقق المخضرم الذي يكشف غموض الأحداث، بمساعدة تلميذ شاب سيصبح فيما بعد المؤلف العالمي الشهير إدجار آلان بو.

كتب كوبر السيناريو المقتبس للفيلم من رواية أصلية تحمل نفس الاسم، نشرها المؤلف لويس بايارد عام 2003، ونالت العديد من الجوائز، وسيبدأ تصويره في الخريف المقبل بعد انتهاء بيل من تصوير الأعمال التي يشارك بها حاليا منها Thor: Love And Thunder.

تعد هذه الصفقة الناجحة هي الثالثة على التوالي في خلال 10 أيام لنتفليكس، بعدما استطاعت الاستحوذ بصفقات مبهرة على حقوق Operation Mincemeat و The Ice Road بحسب وصف موقع ديدلاين.