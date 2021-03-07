شاهد.. فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أسود قصيرا.

وكانت الفنانة فيفي نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها العناية المركزة وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي".



يذكر أن الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفوآه والله العمر مش بعزقة، أنا برد على اللي بيقول إني في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".