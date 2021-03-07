بعد واقعة التنمر.. لقاء الخميسي وعبدالمنصف في تجمع عائلي من أحدث ظهور

نشرت لقاء الخميسي، فيديو جديدًا لها مع عائلتها وزوجها محمد عبدالمنصف، من أحد الكافيهات وذلك عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت لقاء علي الفيديو قائلاً: "مبتحصلش دي، خيرًا العائلة كاملة".

يذكر أن تعرض محمد عبد المنصف لتنمر كبير بعد المباراة التي جمعت وادي دجلة بالزمالك، حيث إنه لم يكن يتوقع جمهور الزمالك ولاعبوه أن يجدوا سدا منيعا في حراسة المرمى اسمه محمد عبد المنصف، يمنع كل محاولات الزملكاوية من عبور مرماه.

وظهرت لقاء الخميسي عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ، تكشف عن أسرار وكواليس معاناة أسرتها مع الكرة في ظل الحملات التي يتعرض لها محمد عبد المنصف في الملعب وخارجه. وعلى الرغم من هدوء عبد المنصف ، وعدم تركيزه والتفاته للسباب والأقاويل، غير أن الفنانة لقاء الخميسي زوجته قالت إنها لا تستطيع السكوت على ذلك، وخاصة أن له أولادا وعائلة يتأثرون بهذا الكلام. وقالت لقاء: "التنمر على أوسة موجود منذ 16 عاما من يوم ما عرفته ولم يكن وقتها متاحا منصات للسوشيال ميديا، بس كنا بنسمعه وقتها في الملعب أو عبر رسائل نصية، لكن مع مرور الوقت ترك زوجي نادي الزمالك ومن بعدها صارت حياتنا أكثر هدوءًا. وتضيف لقاء الخميسي: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه، لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة، وإذا كنت أنت كمتنمر كارهه لا فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل، وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم". وأكدت أن أوسة كان بيتعرض للشتايم في الملعب وكنت بسمعهم ومع ذلك كمل، وأعتقد أوسة لما راح وادي دجلة شهد حالة من الهدوء والاحترام من قبل الإدارة والمدربين الأجانب، ولازم تشوفوا الفيديوهات اللي عاملينها المدربين ليه، ادوله الثقة وأن يبقى في الوضع الراهن، وهو رجل صاحب تحدي لا يفرق معه العمر ولا الأقاويل".

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