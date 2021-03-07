تصدرت الفنانة غادة عادل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا. وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا. وكانت غادة عادل قالت في تصريح لـ "دوت الخليج": "نتيجة المسحة كانت إيجابية.. والأعراض خفيفة الحمد لله.. وأخضع حاليا للعزل المنزلي". وتابعت: "الأعراض ظهرت منذ يومين وبظهور المسحة تأكدت أنني أصابني الفيروس.. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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