شاهد.. محمد رمضان يظهر محبة الناس له في الشارع المصري

نشر محمد رمضان، فيديو جيددًا له، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر محمد رمضان ، في الفيديو مع رجل كبير في السن من الشارع المصري يقول له: "انت جدع" ويظهر محبته له.
وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلاً: "الحب في كل شارع ".
تقول كلمات الأغنية: "بطل لعب مية فورة لكن مخسرش جولة.. هتفكر يوم تنافسه اقعد في بيتك أولى.. أرضي منطقة محظورة بتشتت العتاولة.. وبطلقة بين حواجبك على أرضك هستولى.. انا البطل اللى نفسك تقلده.. اى حد بيهرى باجى بسكته.. اتخن مافيكم بصباع واحد اثبته.. رمضان بس مجرد اسم بيشتته.. جمهورى فى ودنى قالى اعمل انفجار.. ادانى إشارة وقالى غير المسار.. لو الدنيا مرة واحدة بيكم ولعت.. اعرف يا بني إنى دوست عـ الزرار.. مين اللى أدى انت آخرك ياض تتفرج".
يذكر أن محمد رمضان يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسله الجديد "موسى".
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