مخرج "بلال السادس" لـ"دوت الخليج":"سلمنا نسخ الفيلم لدور السينما السعودية وسيعرض للجمهور خلال أيام"

"بلال السادس" الفيلم السعودي المنتظر عرضه في قاعات السينما منذ أشهر كشف مخرجه حيدر سمير عن آخر تطورات الخاصة بقرار عرضه خصوصا مع عودة فتح قاعات السينما في المملكة العربية السعودية بعد فترة من إغلاقها بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

حيدر سمير: عرض فيلم "بلال السادس" خلال أيام في قاعات السينما

حيدر سمير أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن اقتراب عرض فيلم "بلال السادس" في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أكثر من تأجيل تعرض له الفيلم بسبب الإجراءات التي تم فرضها نتيجة أزمة فيروس كورونا، وأوضح حيدر سمير أن خلال أيام سوف يتم تحديد مواعيد عرض العمل الذي أكد أنه تم تسليمه لقاعات السينما بالفعل من اجل الاستعداد لعرضه فقال حيدر سمير: "قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة والتي تسببت في توقف العمل في قاعات السينما بسبب أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن، قمنا بتسليم الفيلم لقاعات السينما وتسببت هذه الإجراءات في تأخر عرضه، لكن خلال أيام سوف يتم تحديد موعد جديد وسيعرض الفيلم خلال أيام من الآن".

حيدر سمير: "أؤيد فتح قاعات السينما مع احترام الإجراءات الاحترازية"

حيدر سمير أكد كذلك على تأييده لعودة الحياة مرة أخرى لقاعات السينما وإتاحة الفرصة للجمهور من أجل مشاهدة أحدث الأعمال السينمائية في السعودية وكذلك الإنتاجات العالمية فقال مخرج فيلم "بلال السادس": "بالتأكيد أنا مع إعادة الحياة لقاعات السينما وفتحها لكن مع اتخاذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تفرضها المملكة بعين الاعتبار واحترامها"، ويشارك في بطولة فيلم "بلال السادس" كوكبة من نجوم السعودية والخليج ومن أبرزهم الفنانة إلهام علي، وزارا البلوشي، ومحمد الهاشم، وفيصل العمري، ونورة عصر، وسعيد صالح، وسمير ناصر، والعمل من إخراج حيدر سمير.

أحدث الأعمال التي قدمها المخرج حيدر سمير

حيدر سمير من أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها في الفترة الأخيرة فيلم "بعد الخميس" الذي عرض العام الماضي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان جعفر الغريب، ومنصور الفيلي، وبلال عبدالله، وداليدا خليل، وسوزان نجم الدين، وماهر صليبي، ويعتبر فيلم "بلال السادس" من أحدث أعماله السينمائية وقد تم الانتهاء من تصويره منذ أشهر وتحديدا في شهر سبتمبر الماضي وتم تصوبره في أكثر من منطقة من بينها مدينة أبها وجازان ويكشف الفيلم عن سحر الطبيعة التي تتواجد في المملكة، وتدور أحداثه حول عائلة تصل إلى مكان مجهول لم يراه بشر من قبل، ويواجهون مجموعة من الأحداث والمفارقات الكوميدية.