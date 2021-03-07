بشرى تكشف عن الدور الذي قدمته وهدد زواجها وخالد الصاوي يصدم جمهور "الفيل الأزرق"..بالفيديو

خالد الصاوي وبشرى حل كل منهما ضيفين على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة قناة "on"، وكشف الفنان خالد الصاوي عن تفاصيل تحضيره لدوره في فيلم "الفيل الأزرق"، وكذلك الترتيبات الخاصة التي قام بها في حفل خطوبة بشرى بالجونة.

خالد الصاوي: عزلت نفسي لأيام بسبب دوري في فيلم "الفيل الأزرق"

خالد الصاوي أكد في تصريحاته لبرنامج "سهرانين" أن دور "نائل" في فيلم "الفيل الأزرق" والذي يجسد فيه دور جن يسيطر على جسد انسان من الأدوار التي استعد لها بشكل مختلف، ووصف هذا الاستعداد بالـ "غبي" على حد وصفه، مشيرا إلى حجم الإرهاق الذي تعرض له من أجل أن يصل إلى الحالة التي ظهر عليها في الفيلم وتقديمه للشخصية بالشكل المطلوب: "أي دور صعب يأثر في الفنان، لكن الطريقة التي من خلالها بدأت الاستعداد لدور (نائل) كانت بها غباء، حيث لم أنام لأيام وبدات مشاهدات عشرات الفيديوهات عن الجن وسيطرته على جسد الانسان حتى استطيع استحضار الشخصية في عقلي وتنفيذها بالشكل المناسب أمام الكاميرا وطلبت من صناع الفيلم أن يوفروا غرفة عزل لي لكي أعيش الشخصية، وبالتأكيد كل هذا يرهق الفنان".

بشرى: دوري في فيلم "678" كاد يهدد زواجي

بشرى تحدثت عن مدى تأثرها بدور "فايزة" في فيلم "678" والذي عرض في عام 2010، حيث أكدت أن تأثير الدور عليها جعلها تفكر في عدم الزواج على الرغم أن موعد زفافها كان بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير الفيلم فقالت الفنانة المصرية: "فيلم (678) بسبب دوري فيه بدأت التفكير في رفض فكرة الزواج وسيطرت هذه الحالة على شخصيتي لدرجة جعلت مخرج الفيلم محمد دياب يتحدث معى ويطلب مني الخروج بشكل أسرع من تفاصيل الشخصية لكون حفل زفافي وقتها كان يتبقى فقط عليه يومين، وبسبب هذا الفيلم فقدت الثقة لبعض الوقت في من حولي نتيجة تأثري الكبير بالعمل، وأجد أن مهنة التمثيل دوت الخليج علاجية للفنان وبديلة عن الذهاب لطبيب نفسي".

خالد الصاوي: التحضير لحفل خطوبة بشرى في الجونة استغراق أيام

خالد الصاوي أوضح كواليس اعداده لخطوة تقدم سالم هيكل لبشرى والتي حدثت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وأكد أن التحضير لها استغرق عدة أيام وأنه كان يشعر بحالة من القلق من رد فعل الفنانة بشرى على هذا الحدث فقال: "سالم هيكل زوج بشرى تعرفت عليه منذ فترة ليست ببعيدة، وهو كان مصر على خطوة الارتباط منها ويرى أنها سوف تنجح في وقت كانت بشرى ترى أن ما بينهما صداقة فقط، بالنسبة لبشرى أنا افهمها بشكل جيد لذلك جلست مع المقربين منها لأيام في مفاوضات على الطريقة الأفضل لتنفيذ سالم هيكل خطته وتقدمه لها، وكنت أشعر بأن هناك كارثة سوف تحصل بسبب رد فعل بشرى".