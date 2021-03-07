في اليوم العالمي للمرأة .. نجمات تفوقن في البطولات المطلقة بالأعمال الفنية وربحن المنافسة

في اليوم العالمي للمرأة 2021، استطاعت العديد من النجمات العرب التفوق في البطولات المطلقة بالأعمال الدرامية وربحن المنافسة، وخرقن بالتالي الحواجز والتقليد بعدما كانت البطولة سابقا محتكرة على النجوم الرجال، فتعرفوا معنا على أبرز النجمات اللواتي تصدرن بأعمالهن وأدائهن قائمة الدارما ورفعن بالتالي من شأن المرأة العربية كواجهة أمامية للفن بأدائهن الملفت وأدوارهن المتميزة.

الفنانة حياة الفهد

مع كل موسم درامي في رمضان، لا بد وأن يحضر اسم النجمة الكويتية حياة الفهد التي باتت الإسم اللامع في عالم الدراما الخليجية والحصان الرابح ضمن المارتوان الرمضاني. فالفنانة حياة الفهد ما تزال تحصد النجاح في البطولات المطلقة منذ سنوات ماضية بينما زادها النضوج والخبرة نجومية واسعة في العالم العربي.

حياة الفهد استطاعت العام الماضي اثارة الجدل الواسع وحصد النجاح في مسلسلها "ام هارون" الذي تستعد لإستكمال الجزء الثاني منه في وقت لاحق، كما تتحضر اليوم لمسلسلها الدرامي لموسم رمضان 2021 بعنوان "مارغريت"، بينما نذكر من أهم مسلسلاتها على مدى السنوات الماضية وهي: خالتي قماشة، رقية وسبيكة، جرح الزمن، عندما تغني الزهور، حال مناير، الجدة لولوة، بياعة النخي، رمانة، مع حصة قلم.

الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم رسمت خطاً درامياً مختلفاً لها في السنوات الماضية مع تصدرها ونجاحها الكبير في الأعمال الدرامية التي خاضت بطولتها المطلقة خاصة في المواسم الرمضانية، وبات اسمها يتربع قائمة النجمات اللواتي يتالقن على عرش الأعمال الدرامية بنجاح متميز امام منافسة النجوم الرجال في أعمال مختلفة.

وارتبط اسم نيللي كريم بدراما "النكد" بعد تقديمها لأعمال درامية مؤثرة خلال السنوات الماضية تباعًا، لكن اللافت تطور أدائها وحضورها عاماً بعد عام وآخرها مسلسل بـ "مية وش"، اما اهم مسلسلاتها التي حققت فيها شعبية ونجاحات غير مسبوقة فهي :"سجن النساء"، "لأعلى سعر"، "تحت السيطرة"، "اختفاء"، "سقوط حر" وغيرها.

الفنانة يسرا

الفنانة المصرية يسرا حافظت على نجاحاتها الدرامية على مدار السنوات الماضية، فقدمت أجمل أدوارها التي نافست فيها النجوم الرجال في البطولة المطلقة، وبالتالي استحوذت على حصة نجاحات كبيرة مع كل موسم درامي لأدائها وأدوارها المتميّزة بدون أن يكون السن عائقاً امام طموحاتها وأدوارها.

يسرا تستعد للمنافسة هذا العام بمسلسل "حرب أهلية" بعدما كانت قد حصدت نجاحا لافتا بمسلسل "خيانة عهد"، ونذكر من ابرز أعمالها الدرامية التي خاضت فيها البطولة المطلقة وهي : لدينا أقوال اخرى، الحساب يجمع، فوق مستوى الشبهات، بالشمع الاحمر، خاص جدا، قضية رأي عام وغيرها.

سعاد عبدالله

النجمة القديرة سعاد عبدالله ورغم تغيبها هذا العام مجددا عن الدراما في رمضان، لكنها تعتبر "الرقم الصعب" في عالم الدراما النسائية والتي حققت فيها نقلة نوعية وباتت الملهمة للمرأة في خطواتها وفنها الراقي.

سعاد عبدالله تمتلك تاريخ فني حافل بأجمل المسلسلات الدرامية التي تصدرت بطولتها، ومن أبرز مسلسلاتها: صحوة زمن، دار الزمن، أم البنات، نور في سماء صافية، خوات دنيا، الواجهة، أمنا رويحة الجنة، نوايا ، ساق البامبو وغيرها.

غادة عبد الرازق

النجمة المصرية غادة عبد الرازق تطل على جمهورها في دراما رمضان لهذا الموسم عبر مسلسل "لحم غزال" حيث اصبحت من النجمات الحاضرات دائما في موسم الدراما العربية ضمن استحواذها على البطولة المطلقة.

غادة عبد الرازق تميزت في أدوارها بالقوة والسلطة ومن أشهر مسلسلاتها ذات البطولة المطلقة في السنوات الماضية: مع سبق الإصرار، حكاية حياة، زهرة وأزواجها الخمسة، ضد مجهول، وغيرها.

وتشمل القائمة ايضا العديد من النجمات الشابات اللواتي حجزن لهن مكانة لافتة في البطولات المطلقة بالأعمال الدرامية وابرزهن ياسمين عبد العزيز ودينا الشربيني وروبي وريهام حجاج ومي عمر وغيرهن.