إطلالة كلاسيك.. كريم محمود عبد العزيز يتألق في احدث ظهور.. شاهد

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه صورة جديدة، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر كريم محمود عبد العزيز داخل سيارتة بإطلالة كلاسيك، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض. فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية. وخاض كريم محمود عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل "هوجان"، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج "سينرجى".

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