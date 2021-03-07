ماجد في أغنية جديدة قريبًا بعنوان تشيلسي

صرح محمد فيصل وشريف مجدي، مؤسسا شركة L’Arc Productions ، بأنه سيتم قريبا إطلاق أول أغنية للفنان ماجد بعنوان "تشيلسي" بطريقة الفيديو كليب.

وقال محمد فيصل، منتج ومخرج الفيديو كليب: "نسعى في شركة L’Arc لاكتشاف نجوم جدد في المجال الموسيقي والاستثمار فيهم لتقديم نوع موسيقى جديد لمواكبة التطور الذي يحدث في العالم، وماجد هو أول نجوم الشركة، وهناك خطة لإنتاج أكثر من 3 أغانٍ له هذا العام، بالإضافة إلى نجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم قريبًا".

وأضاف شريف مجدي، المنتج والموزع الموسيقى للأغنية: "لقد تم العمل على موسيقى الأغنية خلال الستة أشهر الماضية لتخرج بالشكل الذي نرغب في تقديم ماجد به للجمهور وهي ستجمع بين نوعين من الموسيقى الـpop والـ Trap".

أغنية "تشيلسي" غناء وتأليف وتلحين ماجد، إنتاج وتوزيع موسيقي شريف مجدي، إخراج محمد فيصل وإنتاج شركة L’Arc Productions.

يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا، حيث درس المسرح في جامعة كونسيرفاتوار بميتز Conservatory Regional De Metz ليتخرج منها عام 2010، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" عام 2013 الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية منها الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير.



كما كان له ظهور متميز في السينما منها فيلم سكر مر، وفيلم يا تهدي يا تعدي، بالإضافة لذلك لدى ماجد شغف آخر وهو الغناء الذي يقدم فيه نوعا خاصا به على صعيد الموسيقى والألحان والكلمات وطريقة الغناء.