سام أصغري يتطلع للإنجاب من بريتني سبيرز

تتطلع المغنية الأمريكية بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري، إلى اتخاذ خطوة جادة ومختلفة في علاقتهما وإنجاب أول طفل لهما سويا.

أصغري الذي يبلغ من العمر 27 عاما، صرح في حوار مع مجلة فوربس، بأنه لديه أهداف عديدة في حياته الشخصية والمهنية، وتحدث بصراحة عن حياته مع نجمة البوب الشهيرة.

التقى كل من سبيرز 39 عاما، وأصغري لأول مرة عام 2016، عندما شارك معها في فيديو كليب كموديل، واختارته النجمة الشهيرة لتقديم الدور معها رغم عدم اقتناعه بهذا العمل، ورغبته في تقديم أدوار تمثيلية معروفة.

بدأت العلاقة التي تتبعتها وسائل الإعلام ومحبوهما واستمرت على مدار فترة طويلة، في ظل أزمات سبيرز المستمرة مع العلاج من الإدمان وقضية الوصاية والخلاف مع والدها.

وفيما يخص تطلعاته المستقبلية، قال أصغري في حواره، إنه لا يمانع أن يصبح أبا في سن صغيرة، ويرغب في اتخاذ خطوات جادة في مشواره التمثيلي.

وعبر أصغري عن سعادته في حياته الشخصية، التي يحب أن يشاركها مع الآخرين والتباهي بها، مع الحفاظ على قدر مناسب من الخصوصية والحماية.

وكشف صديق سبيرز من قبل في حوار مع برنامج إنترتاينمت تونايت أنه يرغب في الزواج منها مستقبلا، ويفكر دائما في الخطوة التالية في علاقتهما الرومانسية.

اقتربت بريتني سبيرز من إنهاء معركة الوصاية التي انخرطت فيها مع والدها جيمي منذ سنوات، وبرزت القضية مؤخرا بعد إذاعة وثائقي عن مراحل الأزمات التي تعرضت لها ورغبتها في التحرر من القيود التي فرضت عليها.

تحررت بريتني بحكم قضائي من وصاية والدها، لكن القاضي نقل التحكم المالي في ثروتها إلى إحدى الشركات، ولازالت تنتظر عقد جلسة استماع لحل أزماتها قريبا.