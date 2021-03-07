ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد أبنها بكلمات مؤثرة

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بعيد ميلاد أبنها الأكبر رمزي، وشاركت متابعيها مجموعة صور تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وكتبت ريهام أيمن تعليقا على الصور، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأبني الحلو.. صاحب شعوري بأول إحساس امومة.. الذكي والحساس والجميل واللطيف والقوي وأفضل اخ في العالم.. فخورة بيك ومش مصدقة ان بقى عندك 5 سنين.. بنحبك يا رمزي".
وحرص عدد كبير من متابعيها على تهنئته بعيد ميلاده، متمنين له السعادة والنجاح.
يذكر أن ريهام أيمن شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.
وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت
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