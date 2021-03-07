بالأبيض .. عبير صبري تتناول الغداء في أحدث ظهور

نشرت الفنانة عبير صبرى؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابة.

وظهرت عبير صبرى؛ وهي تتناول طعام الغداء بإطلالة مميزة وانيقة خطفت بها الأنظار مرتدية بدى كت مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأبيض ونظارة شمس.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





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