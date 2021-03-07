شاهد.. الراقصة جوهرة فى إطلالة جذابة من داخل سيارتها

وظهرت جوهرة داخل سيارتها بإطلالة لافتة للأنظار، مرتدية ترينج قطني مميز ما عكس أنوثتها و أبرز قوامها الرشيق الممشوق.

اعتمدت جوهرة على ترك خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها بطريقة جذابة ولافتة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمال ملامحها مع احمر للشفاه باللون الروز اللامع.

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