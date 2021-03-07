ولم تعلق حنان ترك، على الأمر بالنفي أو التأكيد حتى الأن.
وقالت المصادر إن حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار ولم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا الى العودة، ولم تتلق اى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها.
قدمت حنان ترك، عدد من الأعمال الفنية كان من بينها :" مسلسل أخت تريز"، والقطة العميا"، ونونة المأذونة، وسارة، وكل من فيلم الآباء الصغار، وأحلى الأوقات، وسهر الليالي، وجاءنا البيان التالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها .. هل تعود حنان ترك للتمثيل مجددًا ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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