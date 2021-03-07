خالد النبوي يكشف شخصيته في فيلم قمر 14

كشف الفنان خالد النبوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "قمر 14" عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر "خالد النبوي" جلسة تصوير من كواليس المسلسل، وعلق: "مراد فهمي، فيلم قمر 14، صيف 2021". فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

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