بفستان أبيض.. زوجة عاصي الحلاني تفاجئ متابعيها برشاقة ملفتة

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس" زوجة الفنان عاصي الحلاني، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت كوليت داخل، بإطلالة انيقة، مرتدية فستان قصير باللون الابيص، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.
وتزوج عاصي الحلاني من عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، عام 1995 وفي فبراير عام 1997 رزق الزوجان بابنتهم الكبرى "ماريتا"، وفى مارس 1998 رزقا بابتهم الثانية "دانا"، وفى عام 2000 رزق الزوجان بابنهم الأصغر "الوليد".
وولد محمد مزين الحلانى "عاصى الحلانى" في 28 نوفمبر 1970 في بعلبك في لبنان، لعائلة كبيرة تتكون من 13 شقيقا وشقيقه واكتشف الحلاني موهبته فى عمر مبكرة، فكان يهرب من تعليمه العام ليتدرب على عزف العود والدبكة والغناء، ومن ثم التحق بالمعهد العالى للموسيقى فى لبنان ليتلقى هذه العلوم أكاديميا.
وخلال ثلاثين عاما في مسيرته الفنية أصدر عاصي الحلاني أكثر من عشرين ألبوما غنائيا والعديد من الأغاني المصورة، كما حاز على جوائز عربية عديدة، وكان عضو لجنة تحكيم في واحدٍ من أهم برامج الهواة الغنائية العربية.
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