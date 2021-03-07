يوسف زيدان: الحاضر هو بعد متوهَّم يعبر من بوابة ما سبق إلى ما سيأتي

في ثقافة وفنون 7 مارس,2021

مسقط ـ “الوطن” :

“أشعر أن حياتي استطالت أكثر مما يجب. والمتشدّدون يردعونني بالخوف منهم، وأنا لا أخاف لا منهم، ولا من غيرهم، فأنا مقاتل شرس”، جاء ذلك ردّا على سؤال وجه للكاتب الدكتور يوسف زيدان حول الثمن الذي يدفعه بسبب آرائه الجدلية خصوصاً في مجتمعات الأغلبية فيها لاتتقبل الرأي المخالف، وتكثر فيها المجموعات المتشددة، خلال استضافته في برنامج (كتاب مفتوح) الذي يعدّه ويقدّمه الشاعران عبد الرزاق الربيعي، ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات في السلطنة والذي أقيم مؤخرا في أمسية افتراضية بُثت على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدّث الدكتور يوسف زيدان عن جعله التاريخ مادة لأغلب كتاباته والغرض من ذلك، قائلاً:”هذا السؤال مهم. ولكن يجب أن أوضّح كيف أنظر للتاريخ أو للزمن الإنساني. عادة ما يعتقد الناس أن الزمن الإنساني ينقسم إلى ثلاثة أبعاد هي: الماضي، أو التاريخ والحاضر أو المعيش والمستقبل أو الآتي. لكن إذا أمعنا النظر سنجد أن البعد الأوسط وهو الحاضر هو بعد متوهَّم، فعندما نقول (الآن) فإننا نعبر من بوابة ما سبق إلى ما سيأتي بمعنى أننا محكومون ببعدين هما ما مضى، وما سيأتي. أما الحاضر فهو لحظة انتقال دائم، وليس بعداً من الأبعاد الثلاثة كما نتوهم. من هنا أعمالي توزعت بين هذين البعدين، ولم تقتصر على التاريخ، أو التراث. وفي مجال التراث العربي أديت ما رأيت أنه واجبي تجاه هذا التراث الضخم والمهمل. عندما بدأت أكتب مقالات في الأهرام في الثمانينيات، وأنا مازلت في منتصف العشرينيات من عمري، ثم الكتب التي توالى صدورها منذ ذلك الوقت، ففي ذلك الزمن الذي يبدو الآن بعيداً جداً لم يكن أحد يتحدث عن التراث أو المخطوطات وكان الاشتغال بالتراث يكاد ينقرض بسبب حكم الزمن وتقدم الأعمار وتكاد الساحة تخلو تماماً. في هذا الوقت، أظن في عام 1986، كتبت في جريدة الأهرام مقالة بعنوان (تراثنا بين المحقّقين والبيروقراطيين) وكانت أول كتابة لي في صحيفة عربية. وفي نفس السنة صدر لي كتابان هما (تحقيق مقدمة في التصوف لأبي عبد الرحمن السُلَمي) وكتاب من تأليفي هو (عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية) وكان ذلك بدافع الواجب تجاه التراث. بعدها، وعبر اشتغال طويل بالتأليف تنوّعت الأعمال، فمنها الفكرية مثل (شجون مصرية) و (شجون عربية) التي تناقش قضايا معاصرة جداً ويستبق الآتي بخطوة، ويشير إليه وفق الصفة الأساسية للمثقف وهي أن يكون زرقاء يمامة. وفي نفس الوقت هناك كتاب (شجون تراثية) حيث تجد طرحاً يتعلق بقضايا مغلوطة في الأذهان يجب أن يعاد النظر فيها والطابع الأساسي هو التاريخ والتراث. أيضاً في الأدب، فإذا كانت (عزازيل) تدور في القرن الخامس الميلادي، فإن (ظل الأفعى) تدور بعد زمن نشرها بقرابة خمسة عشر عاماً، وكذلك (النبطي) التي تدور في زمن الفتح أو الغزو الإسلامي لمصر، أما (محال) فتبدأ أحداثها عام 1990، لذا فهي رواية معاصرة وهي ثلاثية تضم أيضاً (غوانتنامو)، و (نور). ثم بعد ذلك عودة للتاريخ في رواية (فردقان) وفي روايتي الأخيرة (حاكم). هذا يبين انتقالي بين بعدين هما الماضي، والحاضر، وبحثي في كليهما عن الإنسان المختفي خلف الصراعات بمختلف أنواعها وأسبابها وأعيد الكشف عنه بنفض غبار التاريخ عن صورته المخفية. وهدفي من هذا هو الآتي وليس الماضي فالماضي عنصر من عناصر الفهم مع المنطق، والتحليل، وغيرها من العناصر. والغاية أيضا أن نتعقل حاضرنا وبالتالي نسير إلى المستقبل سيراً رشيداً”.