وقالت نادية : ""ما زالت ردود الأفعال الإيجابية اللي بتوصلني وبتسعدني على حلقة أبلة فاهيتا، مستمرة وحققت بعض مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا قرابة ال١٥ مليون مشاهدة في أقل من شهر.. الحمد لله".
ووجهت نادية رسالة الى جمهورها : "بشكركم جميعا حبايبي.. انتظروا مفاجأة قريبًا جدا".
كان أخر اعمال الفنانة نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" والذى تم عرضه فى رمضام الماضى وشارك فى بطولته نبيلة عبيد وحمدى الميرغنى واخراج وائل احسان.
تدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى كوميدى حول سيدتين يرثان فيلا ويحاول كل منهما التفوق على الاخر من اجل الفوز بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادية الجندى فى رسالة للجمهور: انتظروا مفاجأة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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