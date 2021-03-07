مدحت صالح يطرح أغنيته وردى.. فيديو

طرح المطرب مدحت صالح اغنيته الجديدة بعنوان "وردى" عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب . الاغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق. وكان مدحت صالح ومى فاروق تألقا فى ثالث أيام مهرجان عيد الحب الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية. وشهد الحفل تفاعل الجمهور معهما واغانيهما ولعل من أبرز هذه الأغانى التى قدمها الفنان مدحت صالح "كوكب تانى". وقدمت المطربة مى فاروق عددًا من الاغانى الرومانسية للفنانة أم كلثوم منهما الأطلال. يذكر أن دار الأوبرا قررت أن تقيم عددًا من الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الحب التى شارك فيها عدد كبير من المطربين منهم كارول سماحة ومدحت صالح ومحمد ثروت.

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