إعادة فتح دور السينما فى السعودية بعد شهر من الإغلاق

انطلقت اليوم الأحد عروض السينما بالمملكة العربية السعودية من جديد، بعد فترة توقف شهدتها الأسابيع الماضية بسبب جائحة كورونا.

و قررت السعودية عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وفتح دور السينما والمراكز الترفيهية، فيما يستمر إيقاف المناسبات والحفلات كافة حتى إشعار آخر.