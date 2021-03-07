نجلاء بدر تكشف موعد إجراء مسحة كورونا الثانية.. "خاص"

أكدت الفنانة نجلاء بدر في تصريح ل "دوت الخليج" أنها ستجري مسحة طبية يوم الخميس أو الجمعة على الأكثر لمعرفة إذا كانت قد تعافت من فيروس كورونا أم لأ.

أضافت: " الكورونا هلكتني .. وبدأت أتعافى تدريجيا ".

وكانت نجلاء قد كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور " انستجرام "أعراض فيروس كورونا لا تعد ولا تحصى.. من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه الأرض.. ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك.

وقالت : "الفيروس غبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك ولا يعرف التمييز.. هو ده اللي يتقال عليه دحلاب.. اوعى تديله الأمان لأنه غدار.. حرب لا تنتهي مع الجسد.. وياغالب يا مغلوب.. وربنا يستر.. ربنا يلطف بينا جميعا".

يذكر أن نجلاء بدر ستشارك في رمضان المقبل في مسلسل " نسل الأغراب " حيث تجسد شخصية "غازية غجرية" تستقر مع قبيلتها في الصعيد وهي المرة الأولى التي تتحدث باللهجة الصعيدية.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما ستشارك نجلاء في مسلسل "بين السماء والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى وبطولة هانى سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.