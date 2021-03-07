أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا .. وحقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

يحل اليوم الأحد 7 مارس عيد ميلاد الفنانة حنان ترك، والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشوارها الفني قبل اعتزالها الفن، وترددت مؤخرًا أقاويل حول عودتها للتمثيل خاصة بعد رجوعها بشكل مكثف على السوشيال ميديا.

تتطلع المغنية الأمريكية بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري، إلى اتخاذ خطوة جادة ومختلفة في علاقتهما وإنجاب أول طفل لهما سويا. نشر الفنان طارق صبري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة له من كواليس مسلسل "الاختيار ٢" والذي سيذاع في رمضان المقبل. نشر محمد رمضان، فيديو جديدًا له، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهر محمد رمضان ، في الفيديو مع رجل كبير في السن بالشارع المصري يقول له: "انت جدع" ويظهر محبته له. تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع زوجها الداعية معز مسعود برفقة أبنائها في صورة عائلية تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

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