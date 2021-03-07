بالفيديو.. رحمة حسن تعرض محتويات حقيبتها للجمهور

شاركت الفنانة الشابة رحمة حسن متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جديد لها بعنوان "أي اللي في شنطتي".
وبدأت في عرض محتويات حقيبتها، والتي تضم أدواتها الخاصة التي تستخدمها بشكل يومي في الشارع، واشتملت في الاغلب على مستحضرات التجميل.
وكتبت رحمة حسن: "اعتراف مش بعمل الفيديوهات دي غير وانا مودي مش حلو".
وتبادلت التعليقات بينها وبين متابعيها عبر السوشيال ميديا حول أبرز الأشياء التي عرضتها.
الجدير بالذكر أن، الفنانة رحمة حسن من أكثر الفنانات التي لا تعتمد في ظهورها على وضع المكياج الصاخب، وتكتفي دوما بأبراز ملامحها الجميلة.
ومن أشهر اعمالها الدرامية مسلسل "سابع جار" والذي جسدت فيه دور فتاة تدعى هالة، ترفض فكرة الزواج، ولكنها تتمنى أن تصبح أم.
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