بإطلالة صيفية مليئة بالورود.. هيدي كرم تستعرض جمالها

حرصت الفنانة الجميلة هيدي كرم على مشاركة صور جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وتألقت باطلالة صيفية أنيقة، وارتدت فستانا مليء بالورود، عاري الكتفين، وطويل، وأضافت لمسات بسيطة من المكياج لتبرز جمالها الطبيعي. ونالت اطلالتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، والذين عبروا لها عن جمالها الملحوظ، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: - ملكة جمال مصر - قمر يا هيدي.. بستمد منك الطاقة الإيجابية ونتاج خبراتك وقراءاتك. وعن اخر اعمالها الفنية، شاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" والذي حقق نجاح كبير، بطولة الفنانة مي عمر ونجلاء بدر والفنان احمد زاهر، ومن اخراج محمد سامي. جدير بالذكر ان هيدي كرم تحرص على مشاركة جمهورها يومياتها الطريفة مع عائلتها، خصوصا والدتها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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