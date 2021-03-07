إطلالة ناعمة.. سوار النجار تستعرض جمالها.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة خطفت بها الأنظار.

وظهرت سوار النجار بتوب باللون الاسود دون أكمام وهو ما أبرز أناقتها وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت النجار إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الاحمر للشفاه، مع وضع الكحل الأسود والآي لاينر والماسكرا يبرز جمال عينيها.